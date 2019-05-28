Карен Хачанов на тренировке в "лужниках". Фото из твиттера karenkhachanov

Карен Хачанов на тренировке в "лужниках". Фото из твиттера karenkhachanov

В первом круге Открытого чемпионата Франции российский теннисист Карен Хачанов в трех сетах одержал победу над представителем Германии Седриком-Марселем Штебе.

Счет по сетам — 6:1, 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила один час и 39 минут.

Хачанов совершил четыре эйса, пять ошибок на подаче и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти. Штебе три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Отметим, во втором круге 23-летний россиянин встретится с победителем поединка Грегуар Баррер — Мэттью Эбден.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль, который в финале розыгрыша 2018 года выиграл у австрийца Доминика Тима в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:2.