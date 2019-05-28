Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.

Этими городами стали Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

По словам президента ФИВБ Ари Грасы Фильо, которые приводит «Чемпионат», у каждого из городов есть спортивная арена, подходящая для матчей мирового класса и превосходная инфраструктура, которая гарантирует наилучшие условия для спортсменов.

Отмечается, что чемпионат мира будет проходить с 26 августа по 11 сентября 2022 года. В нем примут участие 24 лучших национальных сборных мира. Национальные сборные России и Польши попадут на турнир без отборочного этапа. Россия — как страна-хозяйка турнира, Польша — как страна-победитель предыдущего мундиаля.