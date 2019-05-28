Итальянская федерация футбола отстранила от футбольной деятельности 14-летнего игрока «Трепорти», который снял шорты перед судьей-девушкой.

Об этом сообщает Tutto Calcio Catania. По информации источника, футболист не сможет выходить на поле до окончания расследования. Отмечается, что клуб футболиста оштрафован на 100 евро за сексистские оскорбления арбитра родителями футболистов.

Ранее стало известно, что во время матча между подростковыми итальянскими командами случился скандал. В течение всего матча между «Трепорти» и «Миранезе» родители футболистов оскорбляли девушку-арбитра, которая работала на этой игре. Отмечается, что один из моментов 14-летний игрок снял футбольные трусы перед судьей и крикнул ей: «Давайте посмотрим, хватит ли у вас смелости удалить меня», после чего получил красную карточку, что вызвало среди родителей ещё более бурное негодование.