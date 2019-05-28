Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему Хосеп Гвардиола считает победу в АПЛ важнее победы в ЛЧ.

По словам Клоппа, Гвардиола должен говорить, что победа в АПЛ важнее, чем в Лиге чемпионов, потому что он давно не был в финале Лиги чемпионов.

Немец отметил, что Гвардиола — отличный тренер и заслуживает всяческих похвал, которые он получает.

«Мы пытались выиграть АПЛ в этом сезоне, но «Сити» был лучшей командой. Однако есть еще одно соревнование, в котором мы участвуем», — сказал Гвардиола, слова которого приводит The Mirror.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» – «Ванда Метрополитано». За победу в главном еврокубковом турнире поспорят две английские команды – «Тоттенхэм Хотспур» и «Ливерпуль».

В полуфинале лондонский клуб по сумме двух встреч обыграл амстердамский «Аякс» (0:1, 3:2), а мерсисайдцы одержали победу на «Барселоной» (0:3, 4:0).