Чемпион турнира по пощечинам Василий Камоцкий победил в соревнованиях пощечин «Каменные лица». Его соперником был Кирилл Терешин.

Камоцкий по прозвищу «Пельмень», вес которого составляет 170 кг, отправил фитнес-фрика «Руки-базуки» в нокаут в первом же раунде. Видео опубликовано на YouYube-канале «Дневник Хача».

Ранее на том же канале боец ММА Вячеслав Дацик потерпел техническое поражение в бое с бойцом-видеоблогером Артемом Тарасовым. Поединок проходил 15 апреля, в закрытом режиме. Весь бой преимущество было на стороне 160-килограммового Вячеслава Дацика, но из-за запрещенных приемов победу присудили Тарасову. Дацик решением судей остался недоволен и даже оскорбил их. Также сообщалось, что победителя боя Артема Тарасова приводили в чувство медики: он не мог подняться на ринге из-за боли в животе.