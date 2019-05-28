Хоккейный клуб «Сибирь» переведена из дивизиона Чернышева в дивизион Харламова в рамках Континентальной хоккейной лиги.

Об этом сообщает Sport24.ru. По информации источника, такое решение было принято на совещании генеральных менеджеров клубов КХЛ. Отмечается, что новосибирский клуб заменит ранее переведенное в Западную конференцию нижегородское «Торпедо».

Отметим, последние три сезона «Сибирь» не могла пробиться в розыгрыш Кубка Гагарина по итогам регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) может появиться клуб из Объединённых Арабских Эмиратов. Отмечалось, что потенциальный новичок КХЛ из Дубая уже провёл переговоры с представителями Лиги и намерен вступить в неё. Президент федерации хоккея ОАЭ Владимир Бурдун отметил, что возможная дата вступления — 2021 год.