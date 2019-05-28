Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига может вернуть драфт молодых игроков, который отменили в 2017 году.

По словам Чернышенко, сократилось количество клубов-должников, поэтому показатели рейтинга улучшились. Он отметил, что 86 процентов клубов выступают за введение пола зарплат, а к следующему совету директоров Лига окончательно определится.

«С большой долей вероятности пол зарплат будет», — добавил Чернышенко.

Президент КХЛ также рассказал, что сокращать количество матчей в Лиге не будут.

Ранее стало известно, что хоккейный клуб «Сибирь» переведен из дивизиона Чернышева в дивизион Харламова в рамках Континентальной хоккейной лиги. Такое решение было принято на совещании генеральных менеджеров клубов КХЛ.