Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своем переходе во французский клуб.

По словам Головина, он не часто задумывается о том, насколько правильным решением было перейти в «Монако». Игрок отметил, что решение уже было принято, поэтому ему оставалось лишь играть и помогать команде.

«Лично для меня переезд во французский чемпионат – это поступательное развитие карьеры. Конечно, мне потребовалось какое-то время на адаптацию, однако на данный момент я чувствую себя гораздо увереннее, чем год назад. Я уверен, что правильно поступил», — сказал Головин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Александр Головин и хоккеист ЦСКА Кирилл Капризов вошли в топ-30 самых успешных и перспективных россиян моложе 30 лет. Еще один представитель спортивной индустрии в этом рейтинге — 20-летний киберспортсмен Роман Кушнарев.