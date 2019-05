View this post on Instagram

Да , друзья !!! Были времена , когда мы нормально и даже с долей симпатии общались с чешской биатлонисткой Габриэлой Коукаловой !!!! Потом она начала сходить с ума , странно себя вести , придумывать разные истории и врагов !!!! Перед тем , как у неё неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде , она тренировалась как ломовая лошадь !!!! Потом долгое время не выступала , затем решила вернуться , а сегодня и вовсе закончила со спортом !!!!! Внезапно девушка почувствовала радость от того , что ей не нужно выигрывать гонки !!!!! Я просто валяюсь от смеха !!!! Мои биатлонные тапочки ржут в голос !!!! И внезапно я почувствовал радость !!!! Бесконечному вранью и лицемерию пришёл конец !!!! Хотя нет , враньё и лицемерие даже в заявлении спортсменки !!!!! Как грица : Тьфу на вас ещё раз !!!! ????????????????????????????????????????????? #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #габриэлакоукалова #всевранье #жухала #врушка #несмешитемоитапочки #тьфунавасещераз