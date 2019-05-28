Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход из спорта чешской биатлонистки Габирэлы Коукаловой.

По словам Губерниева, были времена , когда он и Коукалова общались нормально и даже с долей симпатии, но потом, сообщает комментатор, чешка начала сходить с ума , странно себя вести , придумывать разные истории и врагов.

«Перед тем, как у неё неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде , она тренировалась как ломовая лошадь! Потом долгое время не выступала , затем решила вернуться , а сегодня и вовсе закончила со спортом! Я просто валяюсь от смеха! Мои биатлонные тапочки ржут в голос!» — заявил Губерниев в своем Instagram.

Ранее чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила о том, что официально завершает карьеру в спорте. Открытое письмо спортсменки появилось на ее странице в социальной сети «Фейсбук».

Коукалова вспомнила о том, как ей пришлось прервать карьеру из-за проблем со здоровьем.