В третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» на домашней площадке уступил московскому ЦСКА со счетом 68:69 (18:17, 15:19, 12:18, 23:15).

Наибольшую результативность продемонстрировал испанский разыгрывающий ЦСКА Серхио Родригес, который набрал 19 очков. У легкого форварда «Зенита» Марко Симоновича в активе 15 баллов.

Отметим, первые две встречи на выезде оказались неудачными для подопечных Джоана Плазы — 98:82 и 83:81.

В четвертьфинале сине-бело-голубые обыграли «Локомотив-Кубань», выиграв решающий матч на домашнем паркете «Сибур-Арены».

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Джоан Плаза отметил, что ЦСКА – одна из тех команд в Европе, которые максимально близки к уровню НБА. Он считает, что «Зенит» должен понимать эту разницу, уважать ее, но в то же время делать все, чтобы победить.

В финале Единой лиги ВТБ ЦСКА сыграет с победителем противостояния «Химки» — УНИКС. В данный момент счет в серии — 2-1.