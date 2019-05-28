Братиславский «Слован» исключен из состава участников Континентальной хоккейной лиги на следующий сезон.

По словам президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, Лига начала официальные юридические процедуры по исключению «Слована» из состава КХЛ. Он отметил, что клуб продемонстрировал неэффективность менеджмента и отсутствие поддержки в стране, чтобы решить вопросы, связанные с долгами и с тем, чтобы профинансировать участие клуба в чемпионате КХЛ.

Ранее Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига может вернуть драфт молодых игроков, который отменили в 2017 году.

Также стало известно, что хоккейный клуб «Сибирь» переведен из дивизиона Чернышева в дивизион Харламова в рамках Континентальной хоккейной лиги. Такое решение было принято на совещании генеральных менеджеров клубов КХЛ.