Президент петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность перехожа в клуб Игоря Денисова.

По словам Медведева, кандидатура Денисова вообще не рассматривается.

«Что касается контрактов с другими упомянутыми игроками (Анюков и Жирков) и с новыми футболистами, мы все объявим, если будет решение. Понимаю, что вам интересен процесс. Но нам интересен результат», — сказал Медведев, слова которого приводит «РБ».

Напомним, о расторжении контракта Денисова с «Локомотивом» стало известно 27 мая. Пока не сообщается, будет ли игрок продолжать карьеру. Ранее ему поступило предложение от ФК «Сочи», который вышел в Премьер-Лигу.

Денисов не выступал за «Локомотив» с апреля текущего года, он пропустил половину весенних игр команды.