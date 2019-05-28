Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков, тренеров и руководителя сезона.
Лучшим вратарем признан финский голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола.
В лучшую пятерку сезона попали защитник ЦСКА Никита Нестеров, защитник «Барыса» Даррен Диц, нападающий «Салавата» Тему Хартикайнен, нападающий ЦСКА Михаил Григоренко и нападающий «Авангарда» Илья Михеев.
Самым ценным хоккеистом стал нападающий ЦСКА Кирилл Капризов, лучшим новичком сезона назвали вратаря «Локомотива» Илью Коновалова.
Лучшим главным тренером стал наставник ЦСКА Игорь Никитин, а лучшим руководителем — президент ЦСКА Игорь Есмантович.
Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига может вернуть драфт молодых игроков, который отменили в 2017 году.