Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время посещения матча молодежных команд принял участие в снайперской дуэли.

Легенду баскетбола вызвал на дуэль 14-летний игрок Гэйб Каппс.

Ранее стало известно имя нового главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс» — клуба, где выступает суперзвезда современного баскетбола Леброн Джеймс. Новым тренером клуба стал Фрэнк Вогель.

Напомним, что в минувшем сезоне «Лейкерс» с Леброном Джеймсом в составе заняли 10-е место в Западной конференции и не смогли пробиться в плей-офф. Клуб уволил прежнего тренера Люка Уолтона.

В финале НБА встретятся «Голден Стейт Уорриорз» и «Торонто Рапторс». Оклендцы в полуфинале обыграли «Портленд», канадский клуб одолел «Милуоки». Первый матч в серии до четырех побед состоится 31 мая.