Спарринг-партнер Конора Макгрегора Дилон Дэвис вспомнил инцидент после боя между ирландцем и Хабибом Нурмагомедовым.

«Я ударил его несколько раз. Это было весело, я бы не стал вам врать. Но если бы такое случилось в клубе, меня бы посадили», — сказал Дэнис, слова которого приводит New York Post.

Напомним, бой между Макгрегором и Нурмагомедовым прошел 6 октября 2018 года в рамках встречи UFC 229. Победу одержал россиянин, однако после поединка произошла потасовка между командами и оба бойца были дисквалифицированы на срок от полугода до 9 месяцев.

Ранее ирландский боец ММА Конор Макгрегор оценил возможность боя-реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Также ирландский боец уточнил, что уважает своего бывшего соперника.