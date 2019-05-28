Российские теннисистки стартуют во втором круге на турнире «Ролан Гаррос» во Франции.

У женщин между собой сразятся Вероника Кудерметова и Зарина Дияс. В соперницы Анастасии Потаповой досталась чешка Маркета Вондрусова, единственный оставшийся представитель мужчин среди россиян, Карен Хачанов, сыграет 30 мая.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Франции российский теннисист Карен Хачанов в трех сетах одержал победу над представителем Германии Седриком-Марселем Штебе.

Счет по сетам — 6:1, 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила один час и 39 минут.

Ранее ряд известных теннисистов снялся с турнира из-за травм. Накануне о снятии заявила чешская теннисистка Петра Квитова — у нее проблемы с плечом. Такая же беда у Марии Шараповой. Андрея Рублева мучает запястье.