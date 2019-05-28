Президент омского «Авангарда» Максим Сушинский рассказал, какие вопросы обсуждались на совете директоров КХЛ.

По словам Сушинского, один из самых главных вопросов, который рассматривался на совете директоров, это структура следующего сезона. Он отметил, что, несмотря на уход «Слована», у каждой команды останется по 62 матча, это будет достигнуто за счёт дополнительных игр в своей конференции, так как с кем-то команды проведут по четыре матча.

«Был ли вариант, при котором «Авангард» переместят на Запад? Я о нём не слышал и вообще, если честно, об уходе «Слована» узнал только что. Но, наверное, такой вариант лига рассматривала и, возможно, это было бы логично с точки зрения логистики. Но с точки зрения спортивного интереса смысла никакого не было. Поэтому остаёмся на Востоке», — сказал Сушинский, слова которого приводит пресс-служба КХЛ.

Ранее Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков, тренеров и руководителя сезона. Лучшим вратарем признан финский голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола. В лучшую пятерку сезона попали защитник ЦСКА Никита Нестеров, защитник «Барыса» Даррен Диц, нападающий «Салавата» Тему Хартикайнен, нападающий ЦСКА Михаил Григоренко и нападающий «Авангарда» Илья Михеев.