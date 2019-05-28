Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Гимнастку из Петербурга Семенову отстранили на 2 года за допинг

Российская гимнастка Александра Семенова получила отстранение от спорта на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом на своем официальном сайте объявило Российское антидопинговое агентство РУСАДА.

Кейн готов сыграть за «Тоттенхэм» в финале ЛЧ

Английский нападающий лондонского клуба «Тоттенхэм» Харри Кейн заявил о своей готовности к финальному матчу Лиги Чемпионов. Слова футболиста приводит портал Goal.

В НХЛ высказались по поводу видео Кузнецова с порошком

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли высказал позицию НХЛ по поводу скандальной видеозаписи, на которой нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов разговаривает по телефону рядом с белым порошком, похожим на наркотики.

Родченков загрязнял чистые допинг-пробы спортсменов

Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков может быть участником подмены или загрязнения чистых допинг-проб российских спортсменов.

Гаттузо ушёл из «Милана» и отказался от 90% зарплаты

Главный тренер футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо подтвердил, что принял решение покинуть свою должность.

ЦСКА объявил об уходе Игнашевича

Футбольный клуб ЦСКА объявил об уходе Сергея Игнашевича с поста тренера молодёжного состава команды.

Россия сыграет с Финляндией на групповом этапе ЧМ-2020

Международная федерация хоккея опубликовала составы групп чемпионата мира 2020 года. Турнир будет проходить в двух городах Швейцарии — Лозанне и Цюрихе. Сборная России будет выступать в группе В, её основными соперниками станут команды Финляндии, Швейцарии и США. Также в состав этой группы вошли сборные Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Игры группы В будут проходить в Цюрихе.

Биатлонистка Коукалова завершила карьеру

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова заявила о том, что официально завершает карьеру в спорте. Открытое письмо спортсменки появилось на ее странице в социальной сети «Фейсбук».

Касаткина прошла во второй раунд «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно выступила в первом круге Открытого чемпионата Франции и квалифицировалась в следующий раунд. Соперницей россиянки стала итальянка Ясмине Паолини.

Хачанов обыграл Штебе и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

В первом круге Открытого чемпионата Франции российский теннисист Карен Хачанов в трех сетах одержал победу над представителем Германии Седриком-Марселем Штебе.

«Зенит» снова проиграл ЦСКА, армейцы вышли в финал Единой лиги ВТБ

В третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» на домашней площадке уступил московскому ЦСКА со счетом 68:69 (18:17, 15:19, 12:18, 23:15).