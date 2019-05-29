Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза несмотря на поражение своей команды в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА (68:69), восхищен действиями своих подопечных.

Плаза отметил, что это странно — твоя команда проиграла одно очко, но он доволен.Такие чувства возникли у испанского тренера после матча.

«Мы показали, что можем бороться с любым соперником. Я горжусь своей командой», — сказал Плаза после игры.

Плаза добавил, что несмотря на 0-3 в серии, никто не может обвинить «Зенит» в том, что команда не боролась».

Напомним, что Плаза возглавил «Зенит» в декабре. В плей-офф Единой Лиги ВТБ петербуржцы смогли преодолеть один раунд, пройдя «Локомотив-Кубань».