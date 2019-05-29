Болельщик московского «Спартака», самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников окончательно заявил о том, что отказывается от абонемента на следующий сезон. Кафельников не будет выкупать свой абон, а также абонемент для своих близких.

Сочинец отметил, что найдет лучшее применение своим 720 тысячам рублей. Кафельников принял такое решение, поскольку не согласен с политикой владельца клуба Леонида Федуна. Евгений не желает видеть посту главного тренера команды Олега Кононова.

Моего присутствия на стадионе при нынешнем тренере не будет! Я решение принял. Кто считает иначе, ваше право. Я очень люблю «Спартак», но такого мерзкого отношения к себе не потерплю», — написал Кафельников в твиттере.

Также Кафельников призвал и других болельщиков отказаться от абонементов. Если на первых матчах сезона 30 тысяч человек не придут на стадион, это будет впечатляющим сигналом для Федуна.

Напомним, что «Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в РПЛ.