Откровенные фотографии российской пловчихи Юлии Ефимовой вызвали неслабую реакцию поклонников спортсменки. Не смог сдержаться и телеведущий Дмитрий Губерниев. Увидев фотографию Ефимовой в инстаграме, которая на фото прикрывает свою грудь ананасами, Губерниев пришел в комменты.

«Вот это ананасы», — прокомментировал фотографии Губерниев.

Фотография Ефимова за несколько часов собрала 20 тысяч лайков.

Губерниев в этот момент находился в Петербурге, присутствуя на баскетбольном матче «Зенит»-ЦСКА. Российский шоумен вел студию вместе с Сергеем Таракановым.

Напомним, что Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по плаванию.