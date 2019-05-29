Игорь Денисов, расторгнувший контракт с московским «Локомотивом», вероятно завершит свою карьеру. По утверждению «Спорт-Экспресса», футболист получит причитающиеся по контракт с железнодорожным клубом 500 тысяч евро и повесит бутсы на гвоздь.

Ранее утверждалось, что футболист может продолжить карьеру в «Сочи» — в команде-новичке РПЛ на следующий сезон. Отметим также, что президент «Зенита» Александр Медведев заверил, что петербургский клуб не претендует на Денисова.

До «Локомотива» Денисов выступал за «Динамо» и махачкалинский «Анжи». А в «Зените» начинал свою карьеру, отыграв в Петербурге около десяти лет. Денисов является обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка Европы.