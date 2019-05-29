Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий подытожил непростой сезон его клуба. В плей-офф чемпионата Нидерландов за право выйти в Лигу Европы команда Слуцкого уступила «Утрехту» (0:2) и не попала в еврокубки на следующий сезон.

По словам российского специалиста, это был очень долгий сезон для «Витесса».

«У команды было много травмированных игроков, у других футболистов накопилась усталость. Нам пришлось выпускать на поле тех, кто мало тренировался после повреждения. Когда команде не хватает свежести, трудно превосходить соперника», — приводит слова Слуцкого FOX Sports.

В первом матче плей-офф чемпионата Голландии команды сыграли вничью. Путёвку в Лигу Европы завоевал «Утрехт», который возглавляет бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат.