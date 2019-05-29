«Рубин» объявил об уходе из клуба вратаря Егор Бабурина, защитника Ибрагима Цаллагова и форварда Дмитрия Полоза. Все трое находились в казанском клубе на правах аренды и возвращаются в «Зенит», который владеет контрактами этих игроков. Также покидает команду полузащитник Хорен Байрамян, арендованный у «Ростова».

Спасибо за сезон, парни! Желаем вам успеха в дальнейшей карьере!», — поблагодарил «Рубин» в твиттере этих игроков.

У Бабурина, Цаллагова и Полоза еще вовсю действуют контракты с «Зенитом». Пока непонятна позиция Сергея Семака по этим футболистам.

В «Рубине» неясность с главным тренером. Курбан Бердыев должен был рассказать о своем будущем после матча с «Краснодаром», но пока не делал никаких заявлений.