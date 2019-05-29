Бывший клуб Евгения Кузнецова челябинский «Трактор» отреагировал на появление видео с участием хоккеиста, на котором виднеются дорожки с белым порошком и свернутой купюрой. По словам гендиректора челябинского «Трактора» Бориса Видгофа, на видео нет ничего противозаконного.

Видгоф подчеркнул, что Кузнецов случайно попал в номер отеля, где на столе был рассыпан белый порошок.

«Кузнецов — добрый и отзывчивый человек, которого всегда хотят позвать в компанию», — сказал Видгоф.

Также Видгоф отметил, что нужно говорить не об этом видео, а том, сколько хорошего для российского хоккея делает Кузнецов. Например, он помогает школе «Трактора», которая его воспитала, а также играет за национальную сборную.

Напомним, что Кузнецов подтвердил, что на видео присутствует он, но заверил, что никогда не принимал наркотики, выразив пройти медицинскую экспертизу.