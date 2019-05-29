Российская теннисистка Дарья Касаткина без проблем преодолела барьер второго круга на «Ролан Гаррос», обыграв Ясмину Паолини — 6:3, 6:2. Россиянке нравится играть европейские матча.

По словам Касаткиной, для нее самое трудное — это постоянные путешествия и перелеты. Будь ее воля, то собрала бы в Европе все турниры и не ездила бы по два раза в год в США.

«Но это невозможно, поэтому надо принять наш календарь, как данность. Но если помечтать, то я бы хотела играть только в Европе», — цитирует Касаткину «Советский спорт».

Следующей соперницей Дарьи Касаткиной на «Ролан Гаррос» станет пуэрториканка Моника Пуиг. Она в первом раунде Открытого чемпионата Франции оказалась сильнее представительницы Бельгии Кирстен Флипкенс.