«Автомобилист» ведет переговоры с бывшим капитаном СКА Павлом Дацюком. Факт наличия переговоров с уроженцем Екатеринбурга подтвердил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков. При этом в клубе не будет Вячеслава Войнова.

— С Дацюком разговариваем, с Войновым — нет, — сказал Рябков.

Дацюк отработал до конца свой контракт со СКА, который истек у 40-летнего центрфорварда 30 апреля. Нападающий стал неограниченно свободным агентом и выбирает, где ему продолжить карьеру — в России или за океаном. На сегодня Павел стоит перед выбором: «Детройт» или «Автомобилист».

В минувшем сезоне Дацюк сыграл за СКА в регулярном чемпионате КХЛ 54 матча и набрал в них 42 (12+30) очка. В Кубке Гагарина в его активе 7 (1+6) очков в восьми матчах.

Войнов, напомним, целиком пропустил прошлый сезон, не имея контракта ни с одним из клубом. Недавно стало известно, что сокращена дисквалификация российского защитника в НХЛ. Теперь Слава не сможет играть за океаном до середины сезона 2019/2020.