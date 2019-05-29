Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера закрутился в танце. По времени событие совпало с новостью о том, что в «Спартаке» остается нынешний главный тренер команды Олег Кононов.

Ролик с танцем отца выложила дочь специалиста Франческа. Итальянский тренер куражиться в танце под песню группы Village People «Y.M.C.A.».

А вы видели, как танцует Массимо Каррера? pic.twitter.com/HOgxuYMS1t — СЭ Спартак (@spartak_se) May 29, 2019

Напомним, что итальянец возглавил «Спартак»после отставки Дмитрия Аленичева — на старта сезона-2016/17. С ходу Карерре получилось сделать «Спартак» чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В октябре 2018-го дела у красно-бело команды не заладились — специалист был отправлен в отставку и пока не обрел новый клуб.