Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков хочет получить у своего клуба сто миллионов рублей наличными.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По информации источника, футболиста не вернут в состав «Спартака», но ему не нужны три миллиона евро отступных. Игрок просит только половину, но наличными средствами, чтобы оставить все деньги себе и не отдавать часть денег жене, с которой он в данный момент проходит бракоразводный процесс.

Напомним, Дарья и Денис Глушаковы обвиняли друг друга во взаимных изменах. Пара оформила официальный развод в феврале. Суд обязал Глушакова выплачивать бывшей жене алименты в виде трети от своих доходов. Ранее также сообщалось, что экс-жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова изменяла футболисту.