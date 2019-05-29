Бывший полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может стать футболистом клуба MLS.

Об этом сообщает AS. По информации источника, владелец «Майами» Дэвид Бекхэм хочет пригласить хавбека в свою команду. Отмечается, что его команда готовится к первому сезону в главной лиге и чувствует необходимость в игроке, который поведет остальных футболистов за собой.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «Нью-Йорк Сити» — другого клуба MLS. Также появлялась информация, что Даниэле Де Росси может продолжить карьеру в санкт-петербургском «Зените». Отмечается, что игрок является одним из трех вариантов для продолжения карьеры вне римского клуба. Также Де Росси рассматривает переход в аргентинский клуб «Бока Хуниорс»

Даниэле Де Росси является воспитанником «Ромы«, за этот клуб он играл на протяжении всей карьеры. В футболке «Ромы» Де Росси вышел на поле в 615 матчах и забил 63 мяча.