Американский боксер Деонтей Уайлдер рассказал, что состоится его бой-реванш с кубинцем Луисом Ортисом.

Об этом Уайлдер написал в Twitter.

По словам Уайлдера, он подписал контракт на бой-реванш с Луисом Ортисом, а точная дата станет известна позже. Американец отметил, что все его спорные поединки должны быть исправлены так скоро, как это возможно.

Напомним, Уайлдер победил Ортиса в марте 2018-го. При этом 33-летний американец сам чуть не оказался в нокауте.

Ранее американец Деонтей Уайлдер заявил, что рассчитывает провести бой с британцем Энтони Джошуа.

19 мая Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), одержав победу над соотечественником Домиником Бризилом. Уайлдер победил нокаутом в первом раунде.