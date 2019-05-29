Болельщики московского «Спартака» массово отказываются от покупки абонементов на домашние матчи следующего сезона.

Такое решение поклонники красно-белых приняли после того, как на совете директоров решили оставить в команде главного тренера «Спартака» Олега Кононова на следующий сезон.

В Twitter фанаты «Спартака» пишут недовольные сообщения и обещания не покупать либо сдать абонементы.

Кроме того, болельщик московского «Спартака», самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников окончательно заявил о том, что отказывается от абонемента на следующий сезон. Кафельников не будет выкупать свой абон, а также абонемент для своих близких. Кафельников призвал и других болельщиков отказаться от абонементов.

Напомним, что «Спартак» в минувшем сезоне занял пятое место в РПЛ.