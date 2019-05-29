Журналист норвежского портала Dagbladet Эстен Сэтер поделился мнением о Елене Вяльбе и допинге в России.

«У допингового агентства есть свои объяснения, почему Россия в одиночку борется против остального лыжного мира. Непосредственно перед этой встречей FIS в Дубровнике, тренер россиян Юрий Бородавко рассказал, как Норвегия манипулировала международным лыжным спортом, чтобы помочь пересылать списки терминалов, которые помогут Йоханнесу Хесфлоту Клебо в борьбе с Александром Большуновым», — пишет Сэтер.

«Бородавко пригласила Вяльбе, несмотря на то, что в прошлом он был менеджером национальной команды, в которой выявили допинг. Правда в том, что Вяльбе редко заботится об обсуждениях на этих ежегодных встречах. Она часто сидит в коридоре и курит вместо того, чтобы быть на переговорах, а незнание языка обычно заставляет ее замолчать», — отметил норвежец.

«В результате россияне усиливают собственную оторванность от остального мира. Только в 2023 году в лучшем случае страна, вероятно, сможет принять международные гонки. Это девять долгих лет. Но, к сожалению, вряд ли этого времени хватит, чтобы изменить культуру, которая влияет, что лучше для спорта», — резюмировал журналист.

Ранее Елена Вяльбе рассказала о том, что организация отправила в FIS список замечаний и пожеланий по организации международных соревнований.