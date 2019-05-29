«Рубин» объявил об уходе игроков, которые были взяты в аренду у «Зенита». На будущий сезон в казанском клубе не будут выступать вратарь Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов и нападающий Дмитрий Полоз. Вполне вероятно, эти футболисты снова будут отданы в аренду или вовсе проданы. Nevasport размышляет о дальнейшей судьбе игроков.

Егор Бабурин (6 матчей за «Рубин» в сезоне 2018/19)

Бабурин уезжал в «Рубин» за игровой практикой, но не обрел ее в полной мере. Голкипер имел хорошие отзывы от тренерского штаба казанского клуба, но в матчах чаще играл другой вратарь Иван Коновалов. Бабурин же отстоял за «Рубин» всего шесть матчей. Теперь он возвращается в «Зенит», которому стал нужен. Команде Семака не хочется брать стороннего вратаря на место ушедшего Юрия Лодыгина (тот еще полгода проведет в «Олимпиакосе»). У Михаила Кержакова заканчивается контракт, который, правда, скорее всего, будет продлен. Впрочем, почти наверняка Бабурин получит шанс стать основным вторым вратарем, с возможностью «поддавить» на посту первого номера Андрея Лунева.

Ибрагим Цаллагов (16 матчей за «Рубин» в сезоне 2018/19)

Крайний защитник приходил еще при Луческу, но так и не получил шансов при Манчини и Семаке, проведя два сезона в арендах. Учитывая проблемы «Зенита» с российскими фланговыми защитниками, Цаллагов получит возможность пройти с «Зенитом» пару сборов. Ситуация станет яснее чуть позже, когда будет известна судьба Александра Анюкова. Почти нет сомнений, что «Зенит» будет усиливать эту позицию, а значит шансы Цаллагова остаться невелики. Ходят слухи о переходе в «Зенит» защитника «Краснодара» Сергея Петрова — у того заканчивается контракт, который краснодарцы пока не продлили. Также существует вариант, что «Зенит» купит Марио Фернандеса. В обоих случаях, а также, если «Зенит» возьмет кого-нибудь еще на правый фланг обороны, Цаллагов вновь отправится за пределы Петербурга.

Дмитрий Полоз (27 матчей, 5 голов за «Рубин» в сезоне 2018/19)

Свой лучший футбол форвард показывал три года назад у Бердыева и прошлым летом отправлялся к тренеру, который точно знал, как его использовать на топ-уровне. На деле вышло довольно средне: 5 голов для нападающего — слабо, но со скидкой на «Рубин» приемлемо. Скорее всего, Полоз получит шанс в «Зените» — пройдет сборы и примет участие в контрольных матчах. В пользу нападающего говорит много факторов. Первый — русский паспорт. Второй — универсальность: Полоз способен играть как на обоих флангах, так и в центре нападения. Наконец, Полоз имеет сыгранную связку с Азмуном, с которым наводил шороху в Европе, играя за «Ростов». Против Полоза работает огромная конкуренция в нападении «Зенита», где к Дзюбе, Азмуну, Дриусси, Заболотному, Ригони, Шатову, Маку вполне вероятно добавятся Джорджевич и Кокорин. Семаку придется выбирать — выбор будет довольно сложный.