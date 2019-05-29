Представляем вашему вниманию прямую трансляцию финального матча Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом». Встреча состоится в Баку на стадионе «Олимпийский». Игру комментируют Андрей Аршавин, которому сегодня исполнилось 38 лет, и Тимур Журавель.

В полуфинале «Арсенал» прошел испанскую «Валенсию», обыграв ее дома и в гостях. «Челси» сломил сопротивление немецкого «Антрахта» лишь в серии пенальти.

Победитель финала Лиги Европы сыграет на следующий сезон в Лиге Чемпионов. «Челси», если проиграет, все равно сыграет в Лиге Чемпионов, поскольку «синие» стали третьими в АПЛ в минувшем сезоне.