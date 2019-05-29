Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышов рассказал о нововведении в чемпионате со следующего сезона. В КХЛ будет введена технология «умных шайб». О последних высокотехнологичных новинках в мире спорта — в материале Nevasport.

«Умная шайба». Название, конечно, смешное и звучит как что-то из сериала «Черное зеркало». На самом деле, шайбы эти уже были опробованы на казанском Матче звезд и в играх регулярки в Хельсинки. Чернышов рассказал, что теперь технология будет внедрена во все матчи КХЛ. На всех аренах лиги будут установлены сенсорные датчики, которые до ста раз в секунду будут считывать информацию с чипов. При этом в режиме реального времени пользователи системы смогут получать данные по большому количеству параметров, таких, как скорость игроков, расстояние, пройденное за смену, время на льду, точки бросков и многое другое. Вся эта информация хорошо поможет тренерам, которые теперь буду знать об игроках еще больше.

При этом КХЛ станет первой лигой с такой технологией. От клубов же требуется не так много: содействие в инсталляции системы на домашних аренах и контроле наличия чипов на игроках и в шайбах во время матчей.

Конечно, наибольшее число технологий применяется в футболе. Например, система Hawk Eye. Она, кстати, есть еще и в теннисе, крикете, волейболе и даже снукере. Суть системы в том, чтобы сразу после игрового момента понять, пересек игровой снаряд линию или нет. В снукере система используется для других целей: чтобы посмотреть момент с точки зрения игрока.

Так, совсем недавно в английской премьер-лиге благодаря системе Hawk Eye был засчитан гол «Манчестер Сити» в ворота «Бернли». Мяч едва пересек линию ворот, но система заметила эти считанные сантиметры.

Всем известная и уже нашумевшая система VAR зарекомендовала себя на чемпионате мира в России, а теперь все лиги, у которых есть деньги, также внедряют видеоповторы. У VAR есть защитники и противники, но одно ясно точно: произошло уже очень много случаев, когда VAR спасал или, наоборот, выкидывал команды из турниров. Вспомнить хотя бы четвертьфинал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом».

Еще одна необычная технология таится в манишках-лифчиках футболистов. Многие до сих пор не знают, для чего игроки носят эти странные предметы одежды. Оказывается, внутри вшит GPS-девайс, который закрепляется в районе лопаток игроков. Главная функция таких девайсов — сбор информации о футболистах во время физических нагрузок. Сейчас технологией пользуются не все команды, но список велик, и он постоянно пополняется, как и в случае с VAR. Манишки юзают большинство команд английской премьер-лиги, «Барселона», «Ювентус», множество европейских клубов, национальные сборные, причем не только взрослые, а также команды НФЛ и НБА.

Самые технологичные девайсы могут собирать информацию о суммарном расстоянии, пройденном на максимальной скорости, о числе ускорений и наоборот, о движениях со слишком низкой скоростью, о пульсе, о влиянии столкновений на состояние игрока и о других показателях, некоторые из которых могут быть основаны на индивидуальном состоянии того или иного футболиста.