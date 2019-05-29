В Баку на стадионе «Олимпийский» начался матч Лиги Европы, в котором сошлись английские клубы «Арсенал» и «Челси».

Команды провели не самый удачный сезон во внутреннем чемпионате, возможный трофей скрасит выступление. Особенно победа нужна «Арсеналу», который в случае успеха сможет сыграть на следующий сезон в Лиге Чемпионов. «Канонирам» не поможет Генрих Мхитарян, не полетевший в Баку по политическим причинам (конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха).

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может выиграть свой четвертый трофей Лиги Европы. Ранее три раза он побеждал вместе с «Севильей». Наставник «Челси» Маурицио Сарри сумел вывести клуб в Лигу Чемпионов через АПЛ, однако все равно стоит на грани увольнения. В случае неудачи в финале Сарри может покинуть Челси.

Встречу судит итальянский арбитр Джанлука Рокки. Мгновение назад он поднес свисток ко рту и дал сигнал о начале встречи. Поехали…