Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях петербуженка Александра Семенова заявила, что не приемлет допинг. Недавно спортсменку дисквалифицировали на два года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация отсчитывается с 12 ноября 2018 года.

По словам Семеновой, в ее действиях не было умысла, небрежности или халатности. Гимнастка всячески содействовала расследованию того, как запрещенное вещество попало в ее организм. По словам Семеновой, это произошло случайно вместе с таблетками от давления.

«Мы предоставили независимую химическую экспертизу и свидетельские показания. Но комиссия посчитала наши доказательства недостаточными. При этом в решении даже не упомянута и никак не прокомментирована представленная нами независимая экспертиза», — приводит словам Семенов «РИА Новости».

Семенова пока не приняла решение, будет ли подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). У нее есть еще 21 день для подачи апелляции, за это время в окружении спортсменки происходит размышление о перспективах обжалования. Это вряд ли имеет смысл, поскольку сезон и так пропущен.