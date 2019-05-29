Бывший президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев рассказал, что идея ужесточения потолка зарплат нуждается в доработке, поскольку грозит использованием серых схем в финансовых отношениях.

Медведев приплел книгу «50 оттенков серого»: «Нынешняя идея потолка зарплат хорошая, но ее реализация на определенных низких уровнях может привести к тому, что клубы будут подталкивать к новому прочтению книги «50 оттенков серого», а это крайне опасно, потому что ситуация приведет к вознаграждениям не через заработанную плату, а через другие формы, не предусматривающие уплату налогов», — приводит слова Медведева «Рспорт».

Отметим, что потолок зарплат — это сумма, за которую не должна выходит платежная ведомость команд КХЛ. На будущий сезон — это 800 миллионов рублей +30% штрафа за превышение. Через сезон будет жесткий потолок: 900 млн без исключения на звездных игроков.

«Главное, чтобы головой не стукнуться об этот потолок», — сказал Медведев.

Недавно президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что будет еще и жесткий «пол» зарплат — минимально допустимое количество денег в зарплатной ведомости клуба.