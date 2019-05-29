В Баку на Олимпийском стадионе состоится в рамках финала Лиги Европы пройдет матч между двумя лондонскими клубами, «Челси» и «Арсеналом». Nevasport предлагает читателям пройти тест и угадать, кто из предложенных футболистов успел поиграть и в «Челси», и в «Арсенале», а в чьей карьере был только один из лондонских клубов.

Напомним, встреча будет проходить сегодня, 29 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени.

На стадии полуфинала «Арсеналу» удалось выбить из борьбы испанскую «Валенсию», а «Челси» в серии пенальти обыграл франкфуртский «Айнтрахт».

Ранее стало известно, что из-за низкой пропускной способности азербайджанского аэропорта в Баку прилетит лишь небольшое количество английских болельщиков. Сыграла свою роль и высокая стоимость проживания, так как столичные отели резко подняли цены.

Неделю назад на игру было продано около 23 тысяч билетов, однако большую часть трибун будут занимать местные жители. «Арсенал» и Челси» вернули часть своих билетов УЕФА из-за невозможности реализовать их.