Нападающий Николай Комличенко, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Чехии в минувшем сезоне, может продолжить карьеру в московском «Спартаке». По сведениям Sport Inside, трансфер одобрен на Совете Директоров московского клуба

Как сообщает источник, в ближайшее время клуб проведет переговоры с нападающий, признанным лучшим легионером чешского чемпионата.

В минувшем сезоне 23-летний воспитанник «Краснодара» сыграл в 32 матчах чемпионата Чехии и забил в них 28 голов, отдав семь результативных передач. Комличенко вызван Станиславом Черчесовым в национальную сборную России на ближайшие матчи квалификации Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.