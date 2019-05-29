Форвард Георгий Мелкадзе продлил соглашение со «Спартаком». По новому контракту он останется в клубе еще на три года. Несмотря на отсутствие голов, руководство красно-белых верит в российского нападающего грузинского происхождения.

Мелкадзе с 11 лет занимается в Академии «Спартака». Прошлый сезон он начинал в «Спартаке-2», а затем перешел в основную команду. Позапрошлый сезон выступал за «Тосно».

За основу московского клуба Мелкадзе дебютировал в мае 2015 года. В прошедшем сезоне 22-летний форвард сыграл в десяти матчах РПЛ и тринадцать в ФНЛ. За «Спартак-2» Мелкадзе забил два гола и отдал три голевых передачи. А находясь в команде Олега Кононова, Мелкадзе не имел забитых мячей.