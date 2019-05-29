Президент федерации биатлона Свердловской области Владимир Рощин негативно отозвался о перспективах детско-юношеского биатлона в регионе. По его словам, в спортивных школа Свердловской области проблемы с винтовками.

По мнению Рощина, папы с мамами, когда отправляют детей в спортивные школы, смотрят на возможную перспективу, но этой перспективы нет — хоть занимайся, хоть нет. Вся проблема в старых винтовках — 70-80-х годов.

«Каждый выстрел – это взрыв в стволе, а взрыв имеет тенденцию расширяться, соответственно и ствол тоже. В итоге из стволов, которые настреляли невероятное количество выстрелов, пуля летит не в цель. И как здесь разобраться – умею я стрелять или нет?» — приводит слова Рощина Overtime.

Напомним, что в депутаты Свердловской области от Единой России планирует баллотироваться бывший биатлонист Антон Шипулин, являющийся уроженцем Тюмени.