Сегодня легенда «Зенита» Андрей Аршавин празднует свой 38-й день рождения. Официальный твиттер опубликовал 20 лучших голов бывшего игрока в составе сине-бело голубых. В подборку вошли самый первый гол Аршавина в футболке «Зенита» — воронежскому «Факелу», а также самый последний его гол за «Зенит», забитый московскому «Динамо».

Также в подборке можно увидеть еще 18 мячей Аршавина:

1) Гол волгоградскому «Ротору» в 2002-м году. С последующими объятиями с Юрием Морозовым

2) Красивый проход в матче со «Спартаком» того же сезона. Красиво сделал клоунов из Тчуйце и Митрески

3) Гол «Спартаку» из выездного матча 2004-го года. «Зенит» тогда крупно выиграл 3:0.

4) Мяч «Црвене Звезде» в квалификационном раунде Кубка УЕФА 2004 года. Гол положил начало разгрому сербов на «Петровском»

5) Гол греческому АЕКу в домашнем матче группового этапа Кубка УЕФА 2004 года. Важный мяч, который сравнял счет.

6) Мяч ярославскому Шиннику в Кубке России сезона 2005 года. Проходной гол, но красивый.

7) Один из голов в ворота «Амкара» в том же сезоне. Тот самый «молчаливый хет-трик» из-за продажи друга Быстрова

8) Гол московскому «Торпедо» в чемпионате России осенью 2005 года. Нагло ударил в девятку с острого угла, «Зенит выиграл крупно.

9) Победный удар по воротам АЕК в квалификационном раунде Кубка УЕФА в 2005-м. Неожиданно пальнул в девять, игнорируя пас Ширлу.

10) Мяч, забитый Фабьену Бартезу в 1/8 финала Кубка УЕФА в 2006 году. «Зенит» прошел «Марсель» и попал на «Севилью».

11) 50-й гол Аршавина за «Зенит» в ворота «Луча» на старте сезона 2006 года. Сыграл на паузе.

12) Гол «Спартаку» из Нальчика в игре чемпионата России 2006 года. «Зенит» остудил неожиданного лидера, крупно выиграв.

13) Мяч, забитый в ворота Плетикосы в игре со «Спартаком» в августе 2007-го. Гол на грани фола, «Зенит» все равно проиграл.

14) Гол «Крыльям Советов» из того же чемпионского сезона. Фирменный слаломный проход.

15) Мяч, забитый на последних минутах в матче Кубка УЕФА в Марселе в 2007 году. Гол дал надежду на четвертьфинал.

16) Гол «имени Ивана Левенца» в суперкубке России в 2008 году. Похоронил карьеру пермского голкипера.

17) Гол в четвертьфинале Кубка УЕФА в выездном матче против леверкузинского «Байера». Отпраздновал рождение ребенка.

18) Мяч в ворота ЦСКА в концовке длинного сезона 2012 года, сооруженный «золотой связкой» Кержаков-Аршавин. Гол промазан ностальгическими красками.

«Зенит-ТВ» показывает 20 лучших голов Андрея Аршавина в составе сине-бело-голубых! ? pic.twitter.com/egXFHrE4DV — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 29, 2019

Аршавин играл за «Зенит» с 1999 по 2009 год, а также в сезоне 2012/13 и с 2013 по 2015 год. Всего футболист провел 291 матч за питерцев, забил 57 голов и отдал 90 голевых передач.