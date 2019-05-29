28 мая, за день до финала Лиги Европы, произошли столкновения между фанатами лондонских «Челси» и «Арсенала».

Об этом сообщает haqqin.az. По информации источника, в результате драк пострадал 41-летний гражданин России Заур Мамедов. Отмечается, что ему нанесли резаную рану лица, а скорая помощь помогла Мамедову на месте события. Также сообщается, что травму получил фанат «Челси» Андерсон Челс, которого доставили в больницу. В данный момент его состояние среднетяжелое, угрозы жизни нет.

Напомним, ранее по соображениям безопасности Генрих Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы, поскольку Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за спорной принадлежности территории Нагорный Карабах.

Финал Лиги Европы будет проходить сегодня, 29 мая, и начнётся в 22:00 по московскому времени.

На стадии полуфинала «Арсеналу» удалось выбить из борьбы испанскую «Валенсию», а «Челси» в серии пенальти обыграл франкфуртский «Айнтрахт».

Ранее стало известно, что из-за низкой пропускной способности азербайджанского аэропорта в Баку прилетит лишь небольшое количество английских болельщиков. Сыграла свою роль и высокая стоимость проживания, так как столичные отели резко подняли цены.