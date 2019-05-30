Российские теннисисты продолжают борьбу на грунтовых кортах Франции. Турнир «Ролан Гаррос» набирает обороты.

Во втором круге соперницей Анны Блинковой, выбившей с турнира соотечественницу Маргариту Гаспарян, станет француженка Каролин Гарсия. Дарья Касаткина всего за один час и девять минут в двух партиях обыграла итальянку Ясмине Паолини. Следующей ее соперницей станется представительница Пуэрто-Рико Моника Пуиг. Екатерине Александровой, прошедшей во второй круг через румынку Михаэлу Бузэрнеску, досталась австралийка Саманта Стосур.

23-летний Карен Хачанов после победы над Седриком-Марселем Штебе встретится с французом Грегуаром Баррером.

В одном из матчей парного разряда встретятся сразу три россиянки: Екатерина Александрова и Вера Звонарева сразятся с Анастасией Павлюченковой, в паре с которой сыграет представительница Латвии Анастасия Севастова.