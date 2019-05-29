Китайский «Куньлунь» будет проводить домашние матчи Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/20 на арене «Шоуган» в Пекине.

Об этом сообщает ТАСС. Как сообщает пресс-служба «Куньлуня», весь сезон клуб будет играть в Пекине на новой арене, на которой провели два последних матча.

Отметим, вместимость арены составляет 3000 мест. В прошлом регулярном чемпионате «Куньлунь» набрал 51 очко и занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Дмитрий Чернышенко сообщил, что лига может вернуть драфт молодых игроков, который отменили в 2017 году.

Также стало известно, что хоккейный клуб «Сибирь» переведен из дивизиона Чернышева в дивизион Харламова в рамках Континентальной хоккейной лиги. Такое решение было принято на совещании генеральных менеджеров клубов КХЛ.