Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделает первый ход в партии тай-брейка финального поединка между шахматистами Александром Грищуком и Яном Непомнящим на турнире серии Гран-при Международной шахматной федерации, который состоится в Москве.

Отметим, Грищук и Непомнящий в 27 и 28 мая завершили ничейными исходами два финальных поединка в классические шахматы. Победитель соревнования станет известен 29 мая на тай-брейке в быстрые шахматы.\

Соревнование 16 гроссмейстеров проходит по системе плей-офф с 17 по 29 мая.

Напомним, в четырех турнирах Гран-при Международной шахматной федерации 2019 года выступают 22 шахматиста, два лучших из которых по итогам серии получат право сыграть на турнире претендентов следующего года.

Ранее в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею сборная России по буллитам обыграла команду Чехии со счетом 3:2 и стала бронзовым призером турнира.