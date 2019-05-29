Стыковые матчи за место под солнцем, а точнее место в Российской Премьер-Лиге состоятся в четверг. «Уфа» встретится с занявшей третье место в ФНЛ «Томью», а затем пройдет поволжское дерби: «Нижний Новгород» поборется с самарскими «Крыльями Советов».

Первый матч состоится в 17:00. Занявшая 14 место в турнирной таблице РПЛ «Уфа» за сезон набрала всего 26 очков, хотя прошлый год под руководством Сергея Семака команда закончила на шестом месте. «Томь» набрала 64 очка за 38 игр в ФНЛ. Сезон 2018/19 стал для нее по-настоящему удачным по сравнению с прошлым годом, когда команда едва не вылетела в ПФЛ.

Поволжское дерби стартует в 19:00 мск. «Крылья Советов», ворвавшиеся в прошлом году в РПЛ со второго места ФНЛ, с трудом держатся в лиге. Набрав 28 очков за сезон, они находятся на 13 месте и на грани вылета. «Нижний Новгород» набрал 62 очка за 38 матчей. Стартовав в прошлом сезоне в ФНЛ после первого места в дивизионе ПФЛ «Урал-Приволжье», в этом году они уже штурмуют РПЛ. Главным тренером нижегородцев является отец российского бомбардира Дениса Черышева — Дмитрий Черышев.