Петербургский «Зенит» упразднил должность президента клуба, коим являлся Александр Медведев.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, Медведев теперь является не президентом, а генеральным директором сине-бело-голубых. Отмечается, что именно так его должность называется и на официальном сайте сине-бело-голубых.

При этом, отмечает Sport24, статус и положение Медведева в «Зените» не изменятся, а переименование его должности является формальностью, которая связана с юридическим аспектом.

Ранее пресс-служба петербургского «Зенита» назвала соперников, с которыми команда сыграет в рамках предсезонного сбора в Австрии. 21 июня команда Сергея Семака встретится с австрийским «Ваккером», а 25 июня сыграет с болгарским «Левски».

Напомним, футболисты «Зенита», которые не примут участие в матчах национальных команд, начнут подготовку к новому сезону 10 июня. Единственный предсезонный сборпетербуржцев состоится с 18 по 30 июня в австрийском Китцбюэле.